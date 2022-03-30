ABD Başkanı J oe Biden, Beyaz Saray'da 2'nci takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve COVID-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.

ABD'de COVID-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.

Biden, Kongreden COVID-19 ek fonunu onaylamasını istiyor

Biden, ülkenin elinde şu anda COVID-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin COVID-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.

Ellerindeki COVID-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa COVID-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz" dedi.