Biden kameralar karşısında aşı oldu
ABD Başkanı Biden, Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı.
ABD Başkanı J oe Biden, Beyaz Saray'da 2'nci takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve COVID-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.
ABD'de COVID-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.
Biden, Kongreden COVID-19 ek fonunu onaylamasını istiyor
Biden, ülkenin elinde şu anda COVID-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin COVID-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.
Ellerindeki COVID-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa COVID-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz" dedi.
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