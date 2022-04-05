Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı.

Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi.

Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.