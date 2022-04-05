Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Başsavcılığı: Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık ile polisin, Buça'daki bir çocuk sağlık tesisinin bodrum katında elleri bağlı 5 kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.
"Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından onları öldürdü" ifadesine yer verilen açıklamada, polis ve savcıların olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya devam ettiği aktarıldı.
Son Haberler
- 00:06
- 01:39
- 01:33
- 01:18
- 00:56
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da "COVID-19 ulusal afet durumu" sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz