Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da "COVID-19 ulusal afet durumu" sona erdi
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 750 gündür Kovid-19 nedeniyle uygulanan "ulusal afet durumu"nun bu gece yarısı itibarıyla sona ereceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, 15 Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden afet durumunun gece yarısından sonra yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.
Ramaphosa, afet durumunun kaldırılmasına rağmen, gelecek 30 gün kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.
Buna göre, maksimum kişi kapasitesi kapalı alanlarda 1000 kişi, açık alanlarda ise 2 bin kişi olarak uygulanmaya devam edecek.
Ayrıca Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenecek.
Son 24 saatte 685 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 685 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs PCR Testi Güney Afrika Afrika
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