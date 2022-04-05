Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, 15 Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden afet durumunun gece yarısından sonra yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Ramaphosa, afet durumunun kaldırılmasına rağmen, gelecek 30 gün kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Buna göre, maksimum kişi kapasitesi kapalı alanlarda 1000 kişi, açık alanlarda ise 2 bin kişi olarak uygulanmaya devam edecek.

Ayrıca Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenecek.

Son 24 saatte 685 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 685 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.