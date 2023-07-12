Zelenskiy NATO'dan Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini isteyecek

Zelenskiy, yeni kurulan ve ilk toplantısı bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde yapılacak NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için geldiği Litexpo'da gazetecilere açıklama yaptı.

Bugünkü görüşmelerde bazı önceliklerinin bulunduğunu belirten Zelenskiy, bunlardan birinin Rusya ile savaşan ülkesine yapılacak silah yardımı paketi, diğerinin ise Ukrayna'nın NATO üyeliği olduğunu söyledi.

Zelenskiy, NATO ülkeleriyle aynı fikirde olmak istediklerine işaret ederek, "Bugün duyduğumuz şey ve benim anladığım, güvenlik tedbirleri izin verdiğinde NATO'ya üyelik daveti alacağız. Bugün ortaklarımla bunları konuşmak istiyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, NATO üyeliğine giden yolda güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulması kararlaştırılan NATO-Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme yapması bekleniyor.