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Dünya
AA 12.07.2023 10:24

Ukrayna, Bahmut’un kuzey ve güneyinde bazı mevzilerin kontrolünü sağladığını duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ordunun Bahmut şehrinin kuzey ve güneyindeki bazı mevzilerde kontrolü sağladığını açıkladı.

Ukrayna, Bahmut’un kuzey ve güneyinde bazı mevzilerin kontrolünü sağladığını duyurdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalyov’un Bahmut yönündeki duruma ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Kovalyov, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin kuzey ve güneyinde karşı taarruz operasyonlarını yürütmeye devam ettiğini belirterek, "Birliklerimiz, Bila Gora-Andriyivka ve Bila Gora-Kurdyumovka yönlerinin bazı yerlerinde başarı elde etti, üzerinde kontrol sağlanan mevzileri sağlamlaştırıyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna askerlerinin, Rusların hedeflerine topçu ateşi açtığı ve karşı topçu önlemlerini aldığı bilgisini paylaşan Kovalyov, Rus birliklerinin güçlü direniş gösterdiğini, birliklerini konuşlandırdığını ve yedeklerini kullandığını kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, doğudaki Tavriya yönünde çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Son bir günde Rusların Ukrayna mevzilerine 27 kez saldırdığını ve 668 kez ateş ettiğini ifade eden Tarnavskiy, "Tavriya yönü savunma güçleri topçu birlikleri, son bir günde 1418 atış görevi yerine getirdi. Düşmanın ölü ve yaralı kaybı neredeyse 2 bölüğe ulaştı. 14 askeri teçhizat imha edildi." paylaşımında bulundu.

Tarnavskiy, Rusların 7 mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

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