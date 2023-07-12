İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Tulkerm, El Halil ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te 2, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'nda 3, Eriha ile Tulkerm'de 3'er, Nablus'ta 2, Ramallah, Kalkilya ve El Halil'de de birer Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail makamlarından gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.