Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2023 10:02

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Tulkerm, El Halil ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te 2, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'nda 3, Eriha ile Tulkerm'de 3'er, Nablus'ta 2, Ramallah, Kalkilya ve El Halil'de de birer Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail makamlarından gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
Sıradaki Haber
Çin, Tayvan çevresine donanma gemileri ve savaş uçakları gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
FETÖ'nün güncel finans yapılanması deşifre edildi
11:13
Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 ağır yaralı
11:15
Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile görüştü
11:20
Gaziantep'te hasarlı iki katlı bina çöktü: 5 yaralı
11:11
Güney Afrika'dan Hindistan'a getirilen 12 çitadan biri daha öldü
11:04
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Perge Antik Kenti bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor
Perge Antik Kenti bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ