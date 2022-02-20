Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Macron'la Donbas'ta şiddetlenen çatışmaları görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbas'ta şiddetlenen çatışmalar hakkında telefon görüşmesi yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Donbas cephesinde şiddetlenen çatışmalar hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bilgi verdiğini açıkladı.
Cephedeki kayıpları ve Ukraynalı siyasetçilerle uluslararası gazetecilerin topçu atışlarına maruz kalmaları hakkında Macron'a bilgi aktardığını belirten Zelenskiy, "Acil olarak gerilimin düşürülmesi ve siyasi-diplomatik uzlaşmanın sağlanması için gerekli ve olası yolları görüştük" değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucunda, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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