Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından, "Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır." açıklamasını yaptı.

Polonya Başbakanı ayrıca "Herkes barış ister ancak Kremlin'den gelen sinyaller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş başlatmaya çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.

Polonya, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımı yapılacağını açıklamıştı.