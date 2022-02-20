Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya: Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazırız
[Fotoğraf: Getty]
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından, "Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır." açıklamasını yaptı.
Polonya Başbakanı ayrıca "Herkes barış ister ancak Kremlin'den gelen sinyaller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş başlatmaya çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.
Polonya, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımı yapılacağını açıklamıştı.
Etiketler: Polonya Ukrayna Rusya Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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