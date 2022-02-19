Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Avrupa'nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız." dedi.
Almanya'da düzenlenen 58'inci Münih Güvenlik Konferansı 2'inci gününde devam ediyor.
Ukrayna-Rusya krizi konferansın gündeminde.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konferansta konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar:
- Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız.
- Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışçıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek.
- NATO ülkeleri, Ukrayna'nın üyeliğini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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