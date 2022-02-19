Almanya'da düzenlenen 58'inci Münih Güvenlik Konferansı 2'inci gününde devam ediyor.

Ukrayna-Rusya krizi konferansın gündeminde.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konferansta konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar:

- Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız.

- Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışçıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek.

- NATO ülkeleri, Ukrayna'nın üyeliğini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı.

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