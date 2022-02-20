Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 00:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Miami sahiline helikopter düştü
Miami sahili yakınına helikopter düştü. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü.
Kazada 2 kişi yaralanırken, Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis bölgenin kapatıldığını duyurdu.
Etiketler: ABD
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