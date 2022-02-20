Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Donbas cephesinde şiddetlenen çatışmalar hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bilgi verdiğini açıkladı.

Cephedeki kayıpları ve Ukraynalı siyasetçilerle uluslararası gazetecilerin topçu atışlarına maruz kalmaları hakkında Macron'a bilgi aktardığını belirten Zelenskiy, "Acil olarak gerilimin düşürülmesi ve siyasi-diplomatik uzlaşmanın sağlanması için gerekli ve olası yolları görüştük" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucunda, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.