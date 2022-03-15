Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.

- Rus askerleri Kiev'e saldırdı. 4 evi yok ettiler. Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazlar altında kişileri bulmaya çalışıyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus askerleri Kiev’e saldırdı ve 4 büyük evi yok etti. 5 kişi hayatını kaybetti.https://t.co/ofMkgFEqkV pic.twitter.com/FY8eMxoygc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.

- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

- Bütün hayatını kaybedeb siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...