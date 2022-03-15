Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, "İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:
- İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.
- Rus askerleri Kiev'e saldırdı. 4 evi yok ettiler. Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazlar altında kişileri bulmaya çalışıyoruz.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus askerleri Kiev’e saldırdı ve 4 büyük evi yok etti. 5 kişi hayatını kaybetti.https://t.co/ofMkgFEqkV pic.twitter.com/FY8eMxoygc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022
- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.
- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.
- Bütün hayatını kaybedeb siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Ukrayna'da okul enkazı: 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz