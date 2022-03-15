Stoltenberg: Doğu sınırımızdaki tedbirleri güçlendiriyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştu. Stoltenberg, "NATO'nun temel sorumluluğu üyesi olan ülkeleri korumak" diyerek doğu sınırındaki tedbirleri güçlendirdiklerini söyledi.
Stoltenberg'in konuşmasında öne çıkan başlıklar:
- Güvenliğimiz için kritik günlerden geçtiğimiz şu günlerde yarın savunma bakanları bir araya gelecek.
- Rusya aylarca yalan söyledi. Ukrayna’yı işgal niyetleri olmadığını söyledi ama işgal etti. Askerlerini geri çektiğini iddia etti ama etmedi. Sivil hedef aldı, şimdi de kimyasal silah kullanıyor olabilir.
- Yarın Ukrayna savunma bakanı da çevrimiçi NATO toplantısına katılacak.
- Yıllardır eğitim verdiğimiz Ukrayna ordusu şimdi Rusya’ya direniyor. Askeri ekipman desteğimiz sürecek.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna, NATO için kıymetli bir ortak. Biz Ukrayna’yı hep destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Putin, Ukrayna’yı işgal etmiştir ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek bu savaşı bitirmelidir. pic.twitter.com/BYd8SSlgOr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022
-NATO bu güvenlik krizi karşısında hızlı hareket etti ve tarihinde ilk kez acil mukavemet gücünü devreye soktu.
- ABD Polonya’ya Patrıot Hava Savunma Sistemi kuruyor.
- Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Belarus’un desteği Avrupa’da güvenlik şartlarını değiştirdi, yeni bir gerçekle karşı karşıyayız.
- Yarınki toplantıda NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığımızı arttırma konusunu ele alacağız.
- Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacak, siber güvenliğimizi güçlendireceğiz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması uluslararası hukukun ihlalidir. Biz Rusya’ya hiçbir şekilde kimyasal silah kullanmaması yönünde çağrıda bulunuyoruz.https://t.co/AXDZFYt1Xw pic.twitter.com/8Fg0t57xxk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022
- Almanya ve diğer müttefiklerin savunma harcamalarını arttırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
- NATO’nun temel sorumluluğu üyesi olan ülkeleri korumak.
- Rusya’nın saldırgan tavrı karşısında doğu sınırımızdaki tedbirleri güçlendiriyoruz. Sınırımıza yakın askeri faaliyet ve saldırılar daha büyük savaş riski demek.
- Çin Rusya’yı kınama konusunda dünyanın geri kalanına katılmalı.
- Ukrayna’daki işgalden Putin sorumlu ve askerlerini çekerek bu saçma savaşa son vermelidir.
- NATO müttefikleri olarak Ukrayna’ya hava savunma sistemi desteğini sürdüreceğiz.
- NATO teyakkuzda, hava sahasındaki her gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Yeni Patrıot sistemleri ile güvenliğimizi garanti aldık.
- Hırvatistan’da düşen insansız uçağın askeri bir saldırı olmadığı yönünde bulgular var.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Biz doğu sınırlarımızda varlığımızı artırdık. Hava savunma sistemlerimizle bunu destekliyoruz.https://t.co/AXDZFYt1Xw pic.twitter.com/yFmr5dOWij— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022
- Kimyasal silah kullanımı Rusya’nın da taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı, ancak Rusya daha önce siyasi muhaliflerin suikastinde kimyasal kullandı. Suriye rejiminin kimyasal saldırılarına da destek verdi.
- Ukrayna’da da kimyasal saldırı ihtimaline karşı NATO teyakkuzda.
- Rusya balistik füzeleri yıllar önce yerleştirdi. Ancak Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme niyetinde değiliz.
- 3 AB liderinin Kiev’i ziyareti Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e açık desteğin göstergesi.
- NATO müttefikleri sürekli istişare halinde. Haftaya NATO liderleri de bir araya gelecek.
- Hırvatistan’da düşen insansız uçağa ilişkin incelemeler sürüyor, ancak ilk bulgular silahlı olmadığı ve akaryakıtı tükendiği için düştüğü yönünde.
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