Stoltenberg'in konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- Güvenliğimiz için kritik günlerden geçtiğimiz şu günlerde yarın savunma bakanları bir araya gelecek.

- Rusya aylarca yalan söyledi. Ukrayna’yı işgal niyetleri olmadığını söyledi ama işgal etti. Askerlerini geri çektiğini iddia etti ama etmedi. Sivil hedef aldı, şimdi de kimyasal silah kullanıyor olabilir.

- Yarın Ukrayna savunma bakanı da çevrimiçi NATO toplantısına katılacak.

- Yıllardır eğitim verdiğimiz Ukrayna ordusu şimdi Rusya’ya direniyor. Askeri ekipman desteğimiz sürecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna, NATO için kıymetli bir ortak. Biz Ukrayna’yı hep destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Putin, Ukrayna’yı işgal etmiştir ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek bu savaşı bitirmelidir. pic.twitter.com/BYd8SSlgOr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

-NATO bu güvenlik krizi karşısında hızlı hareket etti ve tarihinde ilk kez acil mukavemet gücünü devreye soktu.

- ABD Polonya’ya Patrıot Hava Savunma Sistemi kuruyor.

- Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Belarus’un desteği Avrupa’da güvenlik şartlarını değiştirdi, yeni bir gerçekle karşı karşıyayız.

- Yarınki toplantıda NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığımızı arttırma konusunu ele alacağız.

- Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacak, siber güvenliğimizi güçlendireceğiz.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması uluslararası hukukun ihlalidir. Biz Rusya’ya hiçbir şekilde kimyasal silah kullanmaması yönünde çağrıda bulunuyoruz.https://t.co/AXDZFYt1Xw pic.twitter.com/8Fg0t57xxk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

- Almanya ve diğer müttefiklerin savunma harcamalarını arttırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

- NATO’nun temel sorumluluğu üyesi olan ülkeleri korumak.

- Rusya’nın saldırgan tavrı karşısında doğu sınırımızdaki tedbirleri güçlendiriyoruz. Sınırımıza yakın askeri faaliyet ve saldırılar daha büyük savaş riski demek.

- Çin Rusya’yı kınama konusunda dünyanın geri kalanına katılmalı.

- Ukrayna’daki işgalden Putin sorumlu ve askerlerini çekerek bu saçma savaşa son vermelidir.

- NATO müttefikleri olarak Ukrayna’ya hava savunma sistemi desteğini sürdüreceğiz.

- NATO teyakkuzda, hava sahasındaki her gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Yeni Patrıot sistemleri ile güvenliğimizi garanti aldık.

- Hırvatistan’da düşen insansız uçağın askeri bir saldırı olmadığı yönünde bulgular var.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Biz doğu sınırlarımızda varlığımızı artırdık. Hava savunma sistemlerimizle bunu destekliyoruz.https://t.co/AXDZFYt1Xw pic.twitter.com/yFmr5dOWij — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022

- Kimyasal silah kullanımı Rusya’nın da taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı, ancak Rusya daha önce siyasi muhaliflerin suikastinde kimyasal kullandı. Suriye rejiminin kimyasal saldırılarına da destek verdi.

- Ukrayna’da da kimyasal saldırı ihtimaline karşı NATO teyakkuzda.

- Rusya balistik füzeleri yıllar önce yerleştirdi. Ancak Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme niyetinde değiliz.

- 3 AB liderinin Kiev’i ziyareti Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e açık desteğin göstergesi.

- NATO müttefikleri sürekli istişare halinde. Haftaya NATO liderleri de bir araya gelecek.

- Hırvatistan’da düşen insansız uçağa ilişkin incelemeler sürüyor, ancak ilk bulgular silahlı olmadığı ve akaryakıtı tükendiği için düştüğü yönünde.