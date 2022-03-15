Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da okul enkazı: 7 kişinin cesedi çıkartıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişi kurtarıldı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldı.
Ukrayna'da Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.
Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiğinin altı çizildi.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı.
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