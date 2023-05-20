Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Japonya hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurdu.

Söz konusu ziyaret halinde Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.

Zelenskiy'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildi

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenskiy'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" bilgisi yer aldı.

Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşme de yapacak.

Zirve 21 Mayıs'ta sona erecek

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.