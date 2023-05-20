Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı

Zamfara Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Görevlisi Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, polisin aldığı istihbarat raporlarının ardından eyalete bağlı Gusami Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Abubakar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Kurtarılan kişilerin yaklaşık 10 gün rehin tutulduğunu anlatan Abubakar, bu kişilerin kontrol için hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.