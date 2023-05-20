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Dünya
AA 20.05.2023 02:26

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT HABER Arşiv]

Zamfara Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Görevlisi Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, polisin aldığı istihbarat raporlarının ardından eyalete bağlı Gusami Ormanı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Abubakar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kurtarılan kişilerin yaklaşık 10 gün rehin tutulduğunu anlatan Abubakar, bu kişilerin kontrol için hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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