Cumhurbaşkanı seçimi için bazı ülkelerde sandıklar bugün kuruluyor

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme süreci yurt dışında bugün başlıyor.

Umman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek.

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek.

15 ülkede sandıklar 22 Mayıs akşamına kadar açık

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak.

Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.

17 ülkede 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek.

Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sandıklar yarın kurulacak. Bu ülkelerdeki seçmenler sadece o gün oy verebilecek.