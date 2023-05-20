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Dünya
AA 20.05.2023 00:20

G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye nükleer gerginliği azaltma çağrısı

Japonya'da bir araya gelen G7 liderleri, yayımladıkları ortak açıklamada, "nükleer silahsız bir dünya" çağrısında bulundu ve Rusya, İran, Çin ile Kuzey Kore'den nükleer gerginliği azaltmalarını istedi.

G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye nükleer gerginliği azaltma çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesinin ilk gününde liderler, "Nükleer Silahsızlanma üzerine Hiroşima Vizyonu" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Toplantının 1945'te atom bombasının atıldığı Hiroşima'da yapıldığının altı çizilen açıklamada, böyle bir belgenin burada yayımlanmasının önemine işaret edildi.

Dünyada 77 yıldır nükleer silah kullanılmamasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Rusya'nın, silah kontrolü rejimini baltalayan sorumsuz nükleer söylemi ve Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma niyetini açıklaması, tehlikeli ve kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Rusya'nın nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası taahhütleri sürdürmesi çağrısı yapılarak, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana küresel nükleer cephaneliklerde elde edilen genel düşüş devam ettirilmeli ve bu konuda gerileme olmamalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya'ya Yeni START Anlaşmasına geri dönülmesi talep edilen açıklamada, "Nükleer silahların olmadığı bir dünyaya, nükleer silahsızlanma olmadan ulaşılamaz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye nükleer gerginliği azaltma çağrısı yapıldı:

"Hiçbir ülkenin herhangi bir nükleer silah testi yapmaması veya başka bir nükleer patlama gerçekleştirmemesi gerektiği konusunda kararlıyız, buna yönelik herhangi bir tehdidi kınıyoruz ve Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşmasının (CTBT) yürürlüğe girmesinin acil bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.

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Japonya İngiltere Almanya ABD Kanada Fransa İtalya Avrupa Birliği Çin Rusya İran Kuzey Kore
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