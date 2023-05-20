Nijerya'da Türk mutfağı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde geleneksel tarifleriyle Türk mutfağı tanıtıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir otelde verilen gala yemeğine yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda Nijeryalı katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, Türk mutfak kültürünün Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden izler taşıdığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin dünya mutfak siciline pek çok katkısı olduğunu dile getirerek, "Pek çok kişi, dünyanın dört bir yanında beğeniyle tüketilen yoğurdun kökeninin Türkiye'ye dayandığını bilmiyor olabilir" dedi.

Büyükelçi Bayraktar, her zaman misafirperverliğiyle ünlü olan Türk kültürünün sembollerinden birinin de topluluk ve dayanışma ruhunu simgeleyen Türk mutfağı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

25 Mayıs'a kadar devam edecek

Türk Mutfağı Haftası etkinliğinin 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyleyen Bayraktar, "(Bu etkinlik) Nijeryalılara ve diğer dostlarımıza Türkiye'nin çeşitliliğinin ve kültürünün tadını çıkarma fırsatı vermeyi amaçlıyor. Türk mutfağının kültürel ve tarihi geçmişi hakkında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.