Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Kore Parlamentosundaki konuşmasında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. Hayatta kalmak için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Rus roketlerinin yüzlerce yerleşim biriminin altyapısına ciddi hasar verdiğini söyledi.

En kötü durumun ise Mariupol’de olduğunu vurgulayarak "Kentte on binlerce kişi öldürüldü" dedi.

Şehre gıda malzemelerinin giremediğini de dile getirdi. Zelenskiy, Rusya'nın daha büyük bir saldırıya hazırlandığını, on binlerce asker yığdığını anlattı.



Rusya'nın kendi kendine durmayacağını, buna zorlanması gerektiğine de dikkat çekti.