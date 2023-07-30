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Dünya
AA 30.07.2023 00:25

Zelenskiy Donetsk'teki askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri ziyaret ettiğini açıkladı.

Zelenskiy Donetsk'teki askerleri ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki Çasiv Yar, Kramatorsk, Slavyansk, Drujkivka, Kostantinivka ve Bahmut yönlerinde Ukraynalı askerlerle görüştüğünü belirtti.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin kuruluş gününde askerleri kutladığını ve onlara ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Ukrayna halkına yönelik uygulanan terör eylemlerinden sorumlu olanların, hayatta oldukları taktirde adaletin her zaman kazandığını bilmesi gerekiyor. Ukrayna kazanacak. Bu zaferi yakınlaştıran herkese minnettarım. Askerlerimiz, tüm topraklarımızın ve halkımızın işgalcilerden kurtulacağı günü yakınlaştırıyor."

Zelenskiy, Donetsk bölgesinde bir petrol istasyonuna uğrayarak kahve içtiğini ve askerlerle muhabbet ettiğini de paylaştı.

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Donetsk Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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