Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 29.07.2023 23:00

Almanya'da aşırı sağın yükselişi Hristiyan Demokrat Parti’yi birbirine düşürdü

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son anketlerde yüzde 20 oy oranına ulaşırken ikinci parti konumuna geldi. Avrupa Birliği ve NATO'dan çıkmayı vaad eden AfD ile birlilkte çalışabiliriz açıklamasında bulundan Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Friedrich Merz'e parti içerisinde tepkiler yağıyor.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Almanya'da aşırı sağın yükselişi Hristiyan Demokrat Parti’yi birbirine düşürdü
[Fotoğraf: Arşiv]

Avrupa’daki aşırı sağ partilerin yükselişi devam ediyor. Almanya'da yaklaşan Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) hükümet ortağı olması olağan görülüyor. Federal bazda yapılan anket çalışmalarında ise AfD'nin yüzde 20'nin üzerinde oy alacağı belirtiliyor.

Ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

AfD, AB ve NATO’dan çıkmak istiyor

Almanya'da olası bir AfD zaferinde ülkenin hangi yöne doğru gideceği tartışılıyor. AfD, ülkede yaşayan yabancılara yönelik popülist siyasetin yanı sıra Almanya'nın Avrupa Briliği ve NATO'dan çıkmasını savunuyor.

Yaklaşık 600 AfD delegesi geçtiğimiz Cuma günü AfD parti kongresinde bir araya geldi. Eşbaşkan Tino Chrupalla, önümüzdeki yıl federalde en güçlü parti olmayı hedeflediklerini ve yaklaşan Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Chrupalla, Almanya seçimlerinden sonra Avrupa Birliği seçimerinde "Kimlik ve Demokrasi" oluşumu altında Fransız Ressemblement National ve Avusturya'nın FPÖ partileriyle birlikte zafere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

CDU Genel Başkanı: AfD ile ortak çalışılabilir

Hristiyan Demokrat Parti CDU lideri Friedrich Merz, eyalet ve federal bazda AfD ile ortak çalışmayı hayal edebildiğini söylemiş ve parti içerisinde farklı görüşler ortaya çıkmıştı.

Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Friedrich Merz[Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Friedrich Merz]

Merz, söylemlerinin geriye çekti ama parti içerisinde huzursuzluk devam ediyor. Parti üyeleri Merz'in birdahaki federal seçimlerde Şansölye adayı olmasını istemiyor

Eyalet Başbakanları tepkili

Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerine hazırlanan Hristiyan Demokrat Parti Eyalet Başbakanları Markus Söder ve Boris Rhen de Genel Başkan Merz'in açıklamalarını desteklemedekilerini belirtti.

Siyaset uzmanları, federal seçimlerde Şansölye adayı olmaya hazırlanan CDU Başkanı Merz'in kaderini Ekim'de yapılacak eyalet seçimlerinin belirleyeceğini ifade ediyor.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Polonya: Belarus'taki Wagner birlikleri sınıra yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
22:51
Polonya: Belarus'taki Wagner birlikleri sınıra yaklaştı
22:41
Kazayı görüp duran otomobile başka araç arkadan çarptı: 9 yaralı
22:17
Biden Aşure günü nedeniyle tebrik mesajı paylaştı
22:16
Polisten yürek ısıtan hareket: Çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi
21:58
Bingöl'de arının soktuğu çoban hayatını kaybetti
Tokyo'daki 2023 Sumidagawa Havai Fişek Festivali
Tokyo'daki 2023 Sumidagawa Havai Fişek Festivali
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın modernize ettiği Azerbaycan savaş uçağı ilk testini geçti
TUSAŞ'ın modernize ettiği Azerbaycan savaş uçağı ilk testini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ