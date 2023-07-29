Almanya'da aşırı sağın yükselişi Hristiyan Demokrat Parti’yi birbirine düşürdü

Avrupa’daki aşırı sağ partilerin yükselişi devam ediyor. Almanya'da yaklaşan Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) hükümet ortağı olması olağan görülüyor. Federal bazda yapılan anket çalışmalarında ise AfD'nin yüzde 20'nin üzerinde oy alacağı belirtiliyor.

Ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

AfD, AB ve NATO’dan çıkmak istiyor

Almanya'da olası bir AfD zaferinde ülkenin hangi yöne doğru gideceği tartışılıyor. AfD, ülkede yaşayan yabancılara yönelik popülist siyasetin yanı sıra Almanya'nın Avrupa Briliği ve NATO'dan çıkmasını savunuyor.

Yaklaşık 600 AfD delegesi geçtiğimiz Cuma günü AfD parti kongresinde bir araya geldi. Eşbaşkan Tino Chrupalla, önümüzdeki yıl federalde en güçlü parti olmayı hedeflediklerini ve yaklaşan Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerinde zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Chrupalla, Almanya seçimlerinden sonra Avrupa Birliği seçimerinde "Kimlik ve Demokrasi" oluşumu altında Fransız Ressemblement National ve Avusturya'nın FPÖ partileriyle birlikte zafere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

CDU Genel Başkanı: AfD ile ortak çalışılabilir

Hristiyan Demokrat Parti CDU lideri Friedrich Merz, eyalet ve federal bazda AfD ile ortak çalışmayı hayal edebildiğini söylemiş ve parti içerisinde farklı görüşler ortaya çıkmıştı.

[Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Friedrich Merz]

Merz, söylemlerinin geriye çekti ama parti içerisinde huzursuzluk devam ediyor. Parti üyeleri Merz'in birdahaki federal seçimlerde Şansölye adayı olmasını istemiyor

Eyalet Başbakanları tepkili

Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerine hazırlanan Hristiyan Demokrat Parti Eyalet Başbakanları Markus Söder ve Boris Rhen de Genel Başkan Merz'in açıklamalarını desteklemedekilerini belirtti.

Siyaset uzmanları, federal seçimlerde Şansölye adayı olmaya hazırlanan CDU Başkanı Merz'in kaderini Ekim'de yapılacak eyalet seçimlerinin belirleyeceğini ifade ediyor.