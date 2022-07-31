Zelenskiy, Donetsk halkının zorunlu tahliyesini emretti
Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliye edilmesi emrini verdi.
Ukrayna, yoğun Rus saldırısı altındaki Donetsk bölgesinde kapsamlı tahliyeye hazırlanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu. Zelenskiy, bölgeyi terk edenlere tazminat verileceğini de açıkladı.
Tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.
Rus ordusu Harkiv'i vurdu
Rus ordusu ülkenin doğusundaki Harkiv'i hedef aldı. Saldırıda bir okul vuruldu.
Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde de sivil yerleşim yerleri hasar gördü.
Donetsk'te vurulan hapishane
Taraflar, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu Donetsk'teki hapishanenin vurulmasına ilişkin olarak birbirini suçlamaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, olayın soruşturulması için Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç yetkililerinin davet edildiğini duyurdu.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan, tahıl sevkiyatının başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklaması geldi.
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