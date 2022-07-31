Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovakya haber sitesi Aktuality'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "karma ırk" konusundaki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macaristan da dahil bütün AB üyesi ülkelerin ortak değerler altına imza attığını anımsatan von der Leyen, "Irk ayrımı yapmak ortak değerleri çiğnemektir" dedi.

Von der Leyen, AB'nin eşitlik, tahammül, adalet ve kurallar üzerine kurulduğuna dikkati çekti.

Bazı kişilerin her zaman hasmane söylemlerde bulunacağına işaret eden von der Leyen, buna rağmen toplumun bir bütün olarak bu kişilerden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) tüm siyasi partilerin grup başkanları da konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Orban'ın ırkçı söylemlerini kınadı ve bunun AB değerlerine aykırı olduğunu bildirdi.

Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor

Macaristan Başbakanı Orban, geçen hafta Romanya'da katıldığı etkinlikte, göçmen karşıtı sözler kullanmış ve karma ırk olmayacaklarını belirtmişti.

Orban, 2050'ye kadar Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunarak, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini ileri sürmüştü.