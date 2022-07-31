Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 00:15Son Güncelleme: Kaynak: Azerbaycan Savunma Bakanlığıı
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mezvilerine ateş açtığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birlikler, 30 Temmuz öğleden sonra Azerbaycan Ordusu'nun Kelbecer ve Laçın bölgelerinde bulunan mevzilerine çeşitli silahlarla yoğun bir şekilde ateş açtı.
Birliklerimizce alınan yeterli karşı tedbirler sonucunda karşı taraf susturuldu."
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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