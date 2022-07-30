Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kentucky'deki sellerde can kaybı 25'e çıktı
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Kentucky'de son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Eyalet Valisi Andy Beshear, Fox News'e yaptığı açıklamada, sellerde ölenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bu sayının daha da yükselmesinden endişe ettiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AP]
Köprüler ve yüzlerce ev su altında kaldı
Bölgedeki doğal afetin devam ettiğinin altını çizen Beshear, "Şu anda arama kurtarma modundayız. Yağmur durdu ancak cumartesi öğleden sonra daha çok yağış bekleniyor." dedi.
Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.
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