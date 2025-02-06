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Dünya
AA 06.02.2025 22:58

Zelenskiy, diplomasi için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı diplomasiyle bitirmek istediklerini ve bu yönde gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, diplomasi için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiğini belirtti.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmede, EBRD tarafından Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara yardım sağlama konularının masaya yatırıldığını aktaran Zelenskiy, "Yardımların genişletilmesi, özel sektörde doğrudan yatırımların ve bankacılık sektöründe işbirliğinin artırılması konuları ele alındı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından Odile Renaud-Basso ile yaptığı basın toplantısında ise ülkesinde devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Elbette hem ABD hem Başkan (Donald) Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan, Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden dedim ki eğer bu savaşın bizim için nasıl sonuçlanacağı konusunda anlaşabilirsek ben (Putin ile görüşmeye) hazırım. Diplomasiye hazırız, burada bununla ilgili bir sorunum yok. Sorun şu ki bana öyle geliyor ki Putin prensip olarak benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korkuyor."

Zelenskiy, "Ama yine de Trump'ın onu savaşı bitirmeye zorlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

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