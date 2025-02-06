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Dünya
AA 06.02.2025 22:56

İşgalci İsrail ordusu, yine ateşkesi ihlal ederek Lübnan'da iki bölgede evlere saldırdı

İsrail ordusunun, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerdeki iki beldede evlere saldırdığı belirtilidi.

İşgalci İsrail ordusu, yine ateşkesi ihlal ederek Lübnan'da iki bölgede evlere saldırdı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Meys el-Cebel bölgelerindeki evlere saldırılar düzenledi.

Bölge halkının günlerdir evlerine dönmek için beklediği Kefr Killa'da İsrail ordusunun evleri yıkmaya devam ettiği aktarıldı.

İşgalci İsrail güçlerinin Meys el-Cebel'de de çok sayıda binayı havaya uçurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, ateşkesin yapıldığı 27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 günde gerçekleştirdiği ihlallerinin sayısının 857'ye ulaştığı tespit edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 67 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı.

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