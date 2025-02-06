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Dünya
AA 06.02.2025 21:40

Gazze'de 226 arkeolojik alan İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördü

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan hedef alması sonucu Gazze Şeridi'nde 226 arkeolojik alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Gazze'de 226 arkeolojik alan İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördü
[Fotograf: AA]

Bakanlığın yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bölgede 138 arkeolojik alanın "ağır", 61 alanın "orta" derecede hasar gördüğü belgelendi.

Rapora göre 27 alan daha "hafif" hasar görürken, 90 alan ise hasarsız sayıldı.

Söz konusu hasar değerlendirmesine 13 Filistinli uzmanın katılımı ve Oxford Üniversitesi ekibinin desteğiyle saha araştırması yapıldıktan, uydu görüntüleri analiz edildikten ve tüm veriler toplandıktan sonra ulaşıldığı aktarıldı.

Hasar giderme ve restorasyon çalışmaları için gerekli maliyetin 261,15 milyon avro olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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