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Dünya
AA 06.02.2025 21:19

Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirme planına yanıt olarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddetmek için "acil Arap zirvesi" çağrısı
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerinden edilme projesine karşı acil bir Arap zirvesi düzenlenmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın projesini reddetmenin yeterli olmadığını, yerinden edilmeye karşı koymak için Filistin birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Kasım, Filistinli grupları Trump'ın projesine karşı birleşmeye çağırdı.

Arap ülkelerini Trump'ın baskılarına karşı koymaya ve yerinden edilmeyi reddeden tutumlarını sürdürmeye davet eden Kasım, Arap halkları ve uluslararası örgütlerden de Trump'ın projesini reddetmek için güçlü adımlar atmalarını istedi.

"Bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz"

Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme konusundaki söyleminin, Gazze'yi işgal etme yönündeki açık iradesinin bir göstergesi oluduğunu belirten Kasım, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ni yönetmek için herhangi bir devlete ihtiyacımız yok ve bir işgalin yerine başka bir işgalin getirilmesini kabul etmiyoruz."

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