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Dünya
AA 08.07.2023 10:53

Zelenskiy, bir yıl önce Ruslardan kurtarılan Yılan Adası'nı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, bir yıl önce Ruslardan kurtarılan Yılan Adası'nı ziyaret etti

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü olduğunu belirtti.

Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini aktaran Zelenskiy, bu adayı "Özgür Ukrayna'nın özgür adası" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, "Burada işgalcilere karşı savaşan herkese teşekkür ederim. Tam ölçekli savaşın en önemli muharebelerinden biri olan bu muharebede canlarını veren kahramanları andık. Karadeniz'imizde güvenlik için mücadele edenlere şan olsun" ifadesini kullandı.

Karadeniz'in Ukrayna açıklarındaki Yılan Adası, Şubat 2022'de Rusların kontrolüne geçmiş, aynı yılın haziran ayı sonunda Ukrayna ordusu tarafından kurtarılmıştı.

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