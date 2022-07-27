Ulusa sesleniş konuşmasında savaşa dair son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Odesa’nın tekrar vurulduğunu hatırlattı.

“Rusya Savunma Bakanlığı bu tür saldırılar hakkında ne yalan söylerse söylesin, kesinlikle bunun karşılığını vereceğiz.İşgalciler cezasız kalmayacak.”

Zelenskiy, Rusya’nın kendi halkına savaşla ilgili bilgi sağlamadığını öne sürdü.

“Rus devleti dört aydır vatandaşlarına herhangi bir bilgi vermedi. Tamamen sessizlik. Siyasi ve askeri düzeyde sayısız röportaj ve konuşmada hiçbir şey yayınlanmadı veya söylenmedi. Ancak, bu sayı şimdiden yaklaşık 40 bin. Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana kaybettiği asker sayısı bu kadar. On binlercesi de yaralandı.”

“Rusya'nın Avrupa'ya kasıtlı bir karşı fiyat terörü var"



Zelenskiy, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyledi.

“Onlarca kişi ve kuruluş daha eklendi. Bu doğru bir eğilim ve yaptırım konularındaki sarsılmaz kararlılığı için İngiltere'ye minnettarım. Bu, Batı dünyasındaki herkesin izlemesi gereken bir örnek.”

Zelenskiy, yaşanan doğal gaz krizine dair değerlendirmede bulundu.

“Özellikle, Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artışla ilgili bugün çıkan haberler, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletmek için zaten yeterli bir neden. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından çok açık olarak görülüyor.”