ABD Yüksek Mahkeme yargıçlarının kendi istemedikleri sürece emekli olmamaları ve ölene kadar görevde kalmaları, yıllardır gündemden düşmeyen bir konu.

Associated Press'in son anketine katılanların 3'te 2'si artık bu kuralın değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Ölene kadar yargıçlık eleştiriliyor

Demokratların yüzde 82'si, Cumhuriyetçilerin yüzde 57'si yargıçların ömür boyu yerine belirli bir süre görevde kalması fikrini destekliyor.

ABD'li bir kişi konu hakkında, "Sorunun en önemli parçalarından biri yargıçların zorunlu emekliliğinin ve yaş sınırının olmaması. Hayat, kurallar, problemler değişiyor onlar da yeri geldiğinde değişmeli." diyor.

Yüksek Mahkeme'ye güven azalıyor

ABD Yüksek Mahkemesi'ne olan güven de azalmaya devam ediyor.

Ankete katılanların yüzde 43'ü mahkemeye güveni olmadığını belirtiyor. Bu oran bir önceki ankette yüzde 27 olarak ölçülmüştü.

Yüksek Mahkeme ABD'nin en tartışmalı kurumlarının başında geliyor. Özellikle mahkemenin son dönemde aldığı kürtaj ve bireysel silahlanmayla ilgili kararlar cumhuriyetçiler tarafından destek bulurken, demokratlar tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Bir önceki ankette yüzde 21 oranında mahkemeye çok güveniyorum diyen Cumhuriyetçilerin oranı ise son ankette yüzde 34'e çıkmış.

Bir başka ABD'li ise, "Ben yüksek mahkemenin kararlarına güveniyorum. Yargıçlarla ilgili kuralın değişeceğini de düşünmüyorum." diyor.

Mahkemenin 9 üyesinin 6'sı Cumhuriyetçilere 3'ü ise Demokratlara yakın olarak biliniyor.