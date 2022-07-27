Ninova, yaptığı basın açıklamasında "Parlamentoya 79 maddelik, aralık ayına kadar uygulanacak çalışma programı sunuyoruz. Destek görmezsek hükümet kurmaktan vazgeçeceğiz." dedi.

Temmuz-aralık döneminde parlamentonun yasama çalışmaları ile ilgili oluşturdukları 79 maddelik paketin oylamasında en az 121 milletvekilinin oyunu almak istediklerini ifade eden Ninova, salt çoğunluğun sağlanması durumunda cuma günü PP Eş Başkanı ve Petkov hükümetinin Maliye Bakanı Asen Vasilev'i başbakan adayı göstereceklerini belirtti.

Yasama paketinin oylamada destek bulamaması durumunda kabine kurmaktan vazgeçeceklerinin altını çizen Ninova, "Öyle olursa ülke yeniden erken genel seçime gidecek." ifadesini kullandı.

Korneliya Ninova, Vasilev'in "gerekirse" başbakan adayı olmayı kabul ettiğini dile getirdi.

Eski komünist partinin Rusya yanlısı siyasi geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den hükümet kurma görevini devralmıştı.

İstifa eden Başbakan Petkov'un, 240 üyeli parlamentoda en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisi ve eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi kabine kurma girişimlerinde başarısız olmuştu.

Bulgaristan'daki hükümet krizi

2021'de 3 kez sandık başına gidilen ülkede, 47. Parlamentoda PP'nin liderliğinde kurulan dörtlü koalisyon sadece 6 ay iktidarda kalabilmişti.

Koalisyonun en zayıf halkası olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir halk Var (İTN) partisinin, ülkenin Kuzey Makedonya ile ilgili siyasetini bahane ederek koalisyonu terk etmesi üzerine Başbakan Petkov istifa etmişti.

Devlet bütçesi ve ekonomi için kritik yasaların kabulünü şart koşan Ninova, "kriz ortamında halkın bir kez daha sandık başına gitmesini ertelemek için dörtlü koalisyonu belirli esasların etrafında canlandırmak istediğini" belirtmişti.

Daha önceki parlamentolarda kabine kurma girişimlerini de sabote eden İTN lideri Slavi Trifonov, partisinin koalisyon görüşmelerini terk ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan kamuoyu araştırmaları, aktif siyasete katılmayan Trifonov'un, sosyal medyada paylaşımlar ve karanlık stüdyoda çekilmiş görsel mesajlarla yönettiği İTN'nin bir daha yüzde 4'lük seçim barajını aşamayacağını ortaya koyuyor.

Kabine kurma girişimlerinin başarısız olması halinde Cumhurbaşkanı Rumen Radev parlamentoyu feshedip tarihini açıklayacağı erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kuracak.

Bulgaristan'ı 13 yıla yakın yöneten Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı siyasi çevreler ise Cumhurbaşkanı Radev'in ülkenin eksenini Moskova'ya döndürebileceğinden endişe ediyor.​​​​​​​