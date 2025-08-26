Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2025 22:37

Zelenski'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta içinde Rusya ile muhtemel bir zirveye ev sahipliği yapabilecek Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Zelenski'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Zelenski, Telegram kanalında bir video mesaj yayımladı.

İngiliz askeri yetkililer ile bugün Rusya savaşı konusunda bir görüşme yaptığını belirten Zelenski, "Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere dünya liderlerinin barış için Rusya'ya baskı uygulamasının önemine işaret ederek, "Rusya'nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 21 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğine işaret etmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları Avrupa siyasetinde istifalara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
22:23
Ticaret Bakanlığından "domateslerin çöpe dökülmesiyle" ilgili açıklama
22:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
21:10
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
21:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır
20:12
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları Avrupa siyasetinde istifalara neden oldu
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ