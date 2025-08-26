Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, soykırımcı İsrail'in saldırıları altında bir kez daha göçe zorlanıyor

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin 2 yıla yakın süredir devam eden zorunlu göç çilesi sürüyor.

Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinli, İsrail saldırıları nedeniyle defalarca zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planını devreye sokması nedeniyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göç çilesiyle karşı karşıya.

Gazze kentini işgal planıyla birlikte İsrail ordusu, bölgedeki saldırılarını artırdı. Hava saldırılarının yanı sıra karadan topçu atışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri hedef alan İsrail ordusu, Gazze kentine bağlı Saftavi Mahallesi'nde bombardımanı yoğunlaştırdı.

Saldırıların yoğunlaşması nedeniyle Saftavi Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinli, başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bölgeden gelen görüntülerde, yüzlerce Filistinlinin silah sesleri ve vurulan yerlerden yükselen dumanların altında Saftavi Mahallesi'nden ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

Çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinli, araç bulamadıkları için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla yaya olarak bölgeden göç ediyor.

Bazı yaralı ve engelli Filistinlilerin, silah sesleri altında bölgeden ayrılmaya çalıştıkları anlarda yaşadıkları zorluk ve panik de kameralara yansıyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.