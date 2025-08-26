Çok Bulutlu 26.6ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 17:46

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil ile Ramallah kentlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ile Ramallah kentlerine eş zamanlı baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, El Halil'de bir kişiyi gözaltına aldı.

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil ile Ramallah kentlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, El Halil'in kent merkezine girerek bir bankaya baskın yaptı. İsrail askerleri bankadaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kente ek askeri birlikler sevk ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, aynı saatlerde Ramallah'a da baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile çok sayıda Filistinli arasında çatışmalar çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu saldırılarda en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı. 

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Batı Şeria İsrail
