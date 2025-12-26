Puslu 6.9ºC Ankara
Dünya
AA 26.12.2025 11:13

Zelenski: Trump ile yakın gelecekte görüşmek için ABD tarafıyla anlaştık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, en kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını bildirdi.

Zelenski: Trump ile yakın gelecekte görüşmek için ABD tarafıyla anlaştık

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelenski, "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

