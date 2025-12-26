Artık yapay zekanın "ruh hali" belirlenebilecek

Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, ChatGPT kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir "Kişiselleştirme" özelliğini hayata geçirdi. Artık dijital asistanınız sadece sorduğunuz sorulara yanıt veren soğuk bir algoritma olmaktan çıkıyor; nasıl bir üslupla konuşacağına, hangi ruh haliyle cevap vereceğine bizzat siz karar veriyorsunuz. Bu hamleyle birlikte kullanıcılar, yapay zekanın tonunu kendi zevklerine göre ayarlayarak çok daha insansı ve samimi bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Sistemin sunduğu yeni menüde, sohbetin ana karakterini belirleyen pek çok farklı stil yer alıyor. İster resmi bir iş görüşmesi ciddiyetinde "Profesyonel", ister bir dost sıcaklığında "Arkadaş Canlısı" bir ton seçebiliyorsunuz. Hatta daha sıra dışı bir deneyim arayanlar için "Alaycı", "Bilgiç" veya "Samimi" gibi seçenekler de mevcut. Kullanıcılar sadece temel üslubu seçmekle kalmıyor; yapay zekanın ne kadar coşkulu olacağını, cevaplarında ne kadar emoji kullanacağını ve hatta başlıklar mı yoksa düz metinler mi tercih edeceğini bile tek bir dokunuşla belirleyebiliyor.

Bu yeniliğin arkasında ise aslında ilginç bir kullanıcı talebi yatıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan GPT-5 sürümü sonrasında birçok kullanıcı, sistemin fazla mesafeli ve kısa cevaplar vermesinden şikayetçi olmuştu. OpenAI bu geri bildirimleri dikkate alarak önce sistemi daha "sıcak" bir hale getirdi, şimdi ise kontrolü tamamen kullanıcıya bıraktı. Kasım ayındaki güncellemelerle başlayan bu dönüşüm süreci, GPT-5.2 ile zirveye ulaşarak yapay zekayı adeta her kullanıcının kendi karakterine uyum sağlayan kişisel bir asistana dönüştürdü.