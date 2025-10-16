Çok Bulutlu 19ºC Ankara
Dünya
AA 16.10.2025 13:04

Zelenski: Rus ordusu Ukrayna'ya 37 füze ve 300'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun 37 füze ve 300'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) ülkesine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski: Rus ordusu Ukrayna'ya 37 füze ve 300'den fazla İHA ile saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun, Vinnitsa, Sumi ve Poltava bölgelerinde sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenski, saldırıda 37 füze ve 300'den fazla İHA kullanıldığını ifade etti.

Zelenski, saldırılarda Çernigiv bölgesindeki kargo binası ile Harkiv bölgesinde Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait binanın hedef alındığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çeken Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin dünyanın söylediği her şeye karşı sağır, bu yüzden hala anlayabildiği tek dil baskı dilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Rusya
Adı ve soyadıyla rekor kırdı: Toplam 2 bin 253 kelime
