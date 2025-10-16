Gazze'nin "dünyaya açılan kapısı" Refah'ta belirsizlik sürüyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çarşamba açılması planlanan ancak "lojistik sebepler" öne sürülerek ertelenen Refah Sınır Kapısı'nın halen kapalı olduğu belirtildi.

İsrail ile Mısır arasında, Refah Sınır Kapısı'nın insan geçişine açılmasına yönelik hazırlıkların "tam koordinasyon halinde" devam ettiği ifade edildi.

Refah Kapısı'nın sadece insanların geçişine açılacağı tarihin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulacağı kaydedildi.

Gazze'ye insani yardımların İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan "güvenlik denetiminden" sonra gireceği, Refah'tan insani yardım araçlarının geçmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın insanların geçişlerine açılması için yapılan hazırlıkların ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.