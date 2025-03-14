Zelenski: Putin geçici ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Zelenski, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Putin'in, ABD'nin sunduğu "30 günlük ateşkes" teklifine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in söz konusu teklifi reddetmeye hazırlandığını savunan Zelenski, şunları ifade etti:

"Hepimiz şimdi Rusya'dan, Putin'in cephe hattında ateşkes fikrine yanıt olarak söylediği son derece öngörülebilir ve manipülasyon sözleri duyduk. Şu anda o aslında bunu reddetmeye hazırlanıyor."

Zelenski, Putin'in benzer durumlarda genelde "mantıklı çözümleri" imkansız hale getirmeye çalıştığını savunarak şunları kaydetti:

"Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor. Bu yüzden, Moskova'da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla çevreliyorlar ki ya başarısız olur ya da mümkün olduğunca uzun süre uzatılır."

Acil ateşkesin sağlanması durumunda, ABD'nin bu durumu kontrol etme imkanının olduğunu açıkladığını belirten Zelenski, "Bu, Amerika ve Avrupa'nın imkanlarıyla kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Putin'in yıllar boyunca barışı çaldığını" kaydetti.

Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla "baskı kurma" çağrısında bulundu.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini söylemişti.