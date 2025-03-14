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Dünya
AA 14.03.2025 06:23

Hamas: Gazze'de yeni ateşkes önerileri anlaşmayı ihlal etmeyi amaçlıyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes önerilerinin "anlaşmayı ihlal etmeyi" amaçladığını belirtti.

Hamas: Gazze'de yeni ateşkes önerileri anlaşmayı ihlal etmeyi amaçlıyor

İsrail basınının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu öne sürmesi üzerine, Hamas konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes önerilerinin anlaşmayı ihlal etmeyi amaçladığını, Doha'da arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Kasım, "Savaşa dönmemeyi, Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmeyi, Gazze'den çekilmeyi ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlamayı taahhüt eden anlaşmanın şartlarını uygulamaya ve ikinci aşamanın uygulanmasına geçme konusuna bağlıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının insani protokolünü uygulamadığını vurgulayan Kasım, şunları kaydetti:

"Yeniden savaşa dönmek istemiyoruz ve işgal (İsrail) saldırılara yeniden başlarsa halkımızı savunmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak."

İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.

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