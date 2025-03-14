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Dünya
AA 14.03.2025 06:26

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı.

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin koalisyon müzakereleri resmen başladı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile SPD'den heyetler, Berlin'de bir araya geldi.

Her biri 16 üyeden oluşan çalışma gruplarının, koalisyon sözleşmesi taslağı hazırlamak üzere 24 Mart'a kadar süreleri bulunuyor.

Partiler arasında göç, bütçe, vergi ve savunma konularında da zorlu müzakereler bekleniyor.

CDU/CSU ve SPD liderlerinin, çalışma gruplarının üyelerine, müzakereler sırasında dışarı sızma olmaması için bazı katı kurallar getirdiği öğrenildi.

Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları, parti liderlerine sunulacak.

Koalisyon sözleşmesi hazırlanması durumunda, bunun, üç partinin ilgili komisyonları tarafından onaylanması gerekecek. SPD ayrıca üyelerine de sözleşmeyi onaylatmak istiyor.

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