Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zambiya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: 19 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Zambiya'da yolcu taşıyan bir kamyon nehre düştü. Olayda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Zambiya'da yolcu taşıyan bir kamyon nehre düştü.
Kazanın yaşandığı Mungwi bölgesindeki Emniyet Müdürü Jestus Nsokolo, kamyonun çoğunluğu bölgedeki cep telefonu pazarında çalışan işletmecilerden oluşan 57 yolcuyu taşıdığını açıkladı.
Sürücü kaçtı
En az 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nsokolo, kazanın aşırı hız ve yükten ötürü yaşandığını ve sürücünün kaçtığını ifade etti.
Chambeshi Nehri'ne düşen kamyondan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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