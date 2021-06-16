Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aracı takla atan sürücüden polise dava
ABD'de trafik polisi, dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca, uyarı için arkadan vurdu. Araç takla attı. Hamile sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücü, hayatını riske atmakla suçladığı polise dava açtı.
ABD'nin Arkansas eyaletinde trafik polisi, aşırı hız yapan sürücüye dur ihtarı yaptı. Ancak sürücü durmadı ve yoluna devam etti
Polis, sürücüyü uyarmak için PIT manevrası denilen hamleyi yaparak araca arkadan vurdu. Bunun üzerine sürücü aracın kontrolünü kaybederek takla attı.
Polise dava açıldı
Hamile olduğu belirtilen sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
Polisten kaçmadığını söyleyen sürücü, durmak için güvenli bir yer aradığını söyledi ve hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle polise dava açtı.
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