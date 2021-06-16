ABD'nin Arkansas eyaletinde trafik polisi, aşırı hız yapan sürücüye dur ihtarı yaptı. Ancak sürücü durmadı ve yoluna devam etti

Polis, sürücüyü uyarmak için PIT manevrası denilen hamleyi yaparak araca arkadan vurdu. Bunun üzerine sürücü aracın kontrolünü kaybederek takla attı.

Polise dava açıldı

Hamile olduğu belirtilen sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Polisten kaçmadığını söyleyen sürücü, durmak için güvenli bir yer aradığını söyledi ve hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle polise dava açtı.