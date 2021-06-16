Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklar yine karıştı. Aşırı sol gruplar uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtindeki binaya yangın keşfinin yapılmasını engellemek istedi.

200 kişilik öfkeli grup, binanın bulunduğu adrese çıkan sokaklara barikat kurdu ve otomobil lastiklerini ateşe verdi.

60 polis yaralı

Polisle işgalciler karşı karşıya geldi.

Göstericiler polise taş ve şişe fırlatırken, olaylarda 60 polis yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yine aynı bina tahliye edilmişti

Ekim ayında da aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği aynı bina, polis müdahalesiyle tahliye edilmişti.

Mülk sahibi ile işgalciler arasında hukuki süreç ise uzun süredir devam ediyor.