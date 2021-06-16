Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri, bir Filistinliyi başından vurarak ağır yaraladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride bir Filistinliyi başından vurarak yaraladığı açıklandı.
Yerel kaynaklar, Filistinlilerin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla gösteri düzenlediğinin bilgisini verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail güçlerince başından vurulduğunu açıkladı.
Durumu ağır olduğu dile getirilen Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Beyta beldesinde gösteriler
Sivil Yahudi işgalciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.
Filistinliler buna tepki olarak Beyta beldesinde zaman zaman gösteri düzenliyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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