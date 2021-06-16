İran'da Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, muhafazakar aday Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Celili,18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı.

Zakani de, Reisi lehine yarıştan çekildi

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade ve muhafazakar aday Ali Rıza Zakani, seçim yarışından çekildiklerini duyurmuştu.

Böylece yarışta; reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.